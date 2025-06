F1 pubblicato il calendario ufficiale 2026 | c’è Monza out Imola

La stagione 2026 di Formula 1 si avvicina con grandi cambiamenti: niente GP di Imola, sostituito dal circuito cittadino di Madrid, che farà il suo debutto tra settembre e ottobre. La tradizionale corsa italiana a Monza rimane, mentre il mondiale prenderà il via a Melbourne, in Australia, dall’8 marzo. Una rinnovata sfida tra innovazione e tradizione, con sorprese e attese che appassionano tifosi e addetti ai lavori.

La Formula 1 non correrà a Imola nel 2026. Il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna infatti non fa parte del calendario per la prossima stagione del mondiale, che partirà il weekend del 6-8 marzo in Australia, a Melbourne. Al suo posto debutterà il circuito cittadino di Madrid, inserito fra l’11 e il 13 settembre, una settimana dopo la gara di Monza. Confermate dunque le indicazioni della vigilia. «Notizia di cui eravamo consapevoli», hanno spiegato all’Ansa il sindaco di Imola Marco Palmieri e il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale. «Comprensibilmente, all’esterno genera un senso di amarezza, interrogativi e dispiacere. 🔗 Leggi su Lettera43.it