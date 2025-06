F1 Imola non ci sta all’esclusione dal calendario 2026 | pronta a schierarsi la politica

Imola, cuore pulsante dell’automobilismo italiano, si trova di fronte a una posta in gioco che va ben oltre la pista. Dopo l’esclusione dal calendario del Mondiale 2026 di F1, la regione Emilia-Romagna e le istituzioni locali non intendono restare a guardare. È il momento di schierarsi con determinazione, perché il GP di Imola rappresenta molto più di una corsa: è un simbolo di passione, tradizione e identità.

Dopo l’esclusione dal calendario del Mondiale 2026 di F1, Imola e il suo iconico autodromo dove negli ultimi anni – dal 2020 in poi – si è tornato a correre il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna non ci sta. Il presidente della regione, Michele de Pascale, e il sindaco della città Marco Panieri, unitariamente in un incontro con i media si sono così espressi: “ È una notizia di cui eravamo consapevoli, ma in questi anni il nostro territorio ha dato prova di saper ospitare un evento straordinario con numeri record”. Poi hanno aggiunto: “Il Gran Premio a Imola era stato uno dei più amati e apprezzati da tifosi e piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it