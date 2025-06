F1 i precedenti della Ferrari nel GP di Canada Rapporto sempre più freddo con Montreal…

Il Gran Premio del Canada, in programma domenica 15 giugno 2025, celebra la sua 54ª edizione e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario di F1. Con una tradizione ricca e una presenza sempre più significativa, questa gara extra-europea ha visto la Ferrari consolidare un rapporto speciale con il Paese della Foglia. Ma come si sono comportati i rosso Ferrari in passato in questa pista? Scopriamolo insieme.

Domenica 15 giugno 2025 si disputerà la 54ma edizione del Gran Premio del Canada di F1. Si parla della gara extra-europea con più presenze nella storia del Mondiale. Vero che negli Stati Uniti si è disputato un numero maggiore di GP in virtù delle differenti denominazioni assunte dai vari GP Stars&Stripes, ma le potenzialità e ambizioni statunitensi sono superiori a quelle canadesi. La Ferrari vantava un buon rapporto con il Paese della Foglia d’Acero, progressivamente “raffreddatosi” nell’ultimo ventennio. Il Cavallino Rampante ha artigliato 12 vittorie in terra canadese, divise fra sette piloti diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Canada. Rapporto sempre più freddo con Montreal…

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrari, la lunga attesa di Hamilton: Sento spesso Elkann; F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Canada. Rapporto sempre più freddo con Montreal…; L'inizio 'senza problemi' di Hamilton e Leclerc in Ferrari in vista della F1 2025: un duo dinamico in fase di formazione?.

F1, i precedenti della Ferrari in Canada. L’ottimo rapporto con Montreal si è ormai raffreddato - Domenica 9 giugno 2024 avrà luogo la 53ma edizione del Gran Premio del Canada di F1 ...

Lando Norris precede le Ferrari nelle prime libere di Montreal - Il britannico della McLaren Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada ...

F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Canada. Tante vittorie strappacuore per il Cavallino Rampante a Montreal - Tuttavia, dopo l'esposizione universale, si è deciso di costruire la pista del Gran Premio, ora intitolata a Gilles Villeneuve, che su Ferrari ha raccolto proprio in Canada la sua prima vittoria ...