F1 GP Canada | gli orari e dove vedere la gara di Montreal in tv e in streaming

Preparati a vivere l’emozione del Gran Premio di Canada a Montreal! Scopri gli orari, dove seguire qualifiche e gara in diretta TV e streaming, e non perderti neanche un momento di questa spettacolare tappa di F1. Con Sky Sport F1, NOW e TV8, le emozioni sono assicurate: ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un secondo di questa corsa mozzafiato.

La copertura televisiva del 10° appuntamento della stagione: le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Motori accesi anche su TV8, con la programmazione in differita a partire dal sabato pomeriggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Canada: gli orari e dove vedere la gara di Montreal in tv e in streaming

