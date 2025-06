ExpoSele? Sarà la fiera agroalimentare di riferimento del Sud Appuntamento a settembre

Sei pronto a scoprire un evento che promette di rivoluzionare il panorama agroalimentare del Sud Italia? ExpoSele 2025, la nuova fiera dedicata alle eccellenze della provincia di Salerno, nasce con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare le tradizioni e i prodotti locali in chiave moderna. Dal 25 al 27 settembre, al PalaSele di Eboli, questa manifestazione si propone di diventare il punto di riferimento imperdibile per operatori e appassionati del settore.

È stata presentata, nella sede della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark, la prima edizione di ExpoSele, la nuova manifestazione fieristica dedicata al settore agroalimentare, in programma dal 25 al 27 settembre 2025 al PalaSele di Eboli. L’evento nasce con l’obiettivo di rilanciare, in chiave contemporanea, l’eredità della storica Fiera di Eboli, valorizzando le eccellenze agroalimentari della provincia di Salerno e promuovendo nuove opportunità di crescita e internazionalizzazione per il territorio. Durante la conferenza stampa – che ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e operatori del settore – sono stati illustrati il format della manifestazione, le aree espositive, le attività in programma e le modalità di adesione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it