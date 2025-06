Expo 2025 Osaka Kilesa con borsa ‘Origins’ a Padiglione Italia

Kilesa, il rinomato brand italiano di alta pelletteria, svela “Origins” in occasione di Expo 2025 Osaka, un'edizione limitata della sua iconica borsa creata per il Padiglione Italia. Questo accessorio esclusivo rappresenta l’eccellenza artigianale e il nostro spirito creativo, donato in omaggio alle autorità e agli ospiti d’onore. “Origins” è molto più di una borsa: è il simbolo vibrante del Made in Italy nel mondo.

Il brand italiano di alta pelletteria Kilesa è orgoglioso di presentare ‘Origins’, la speciale borsa in edizione limitata creata per il Padiglione Italia in occasione di Expo 2025 Osaka. Il prezioso accessorio sarà omaggiato in esclusiva alle autorità istituzionali e agli ospiti d’onore, come simbolo dell’eccellenza artigianale e della creatività 100% Made in Italy nel mondo. ‘Origins’ nasce come tributo al tema scelto da Expo Osaka 2025 ‘Progettare la società del futuro per le nostre vite’ e da quello del Padiglione Italia – ‘L’Arte rigenera la Vita’ – e incarna la perfetta armonia tra tradizione e innovazione, valori che da sempre ispirano anche Kilesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Expo 2025 Osaka, Kilesa con borsa ‘Origins’ a Padiglione Italia

