Expo 2025 da oggi al padiglione Italia la settimana della regione siciliana | l' Isola si racconta a Osaka

Dal cuore del Mediterraneo, la Sicilia si presenta a Osaka con una vibrante celebrazione delle sue bellezze e tradizioni uniche. La Settimana della Regione Siciliana al Padiglione Italia dell'Expo 2025 apre uno scorcio autentico sull’isola, valorizzando le aree naturali protette e le sue eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche. Un’occasione imperdibile per scoprire il fascino di questa terra millenaria che, più di mai, si prepara a sorprendere il mondo.

Da oggi la Sicilia si racconta ai visitatori dell'Expo di Osaka, in Giappone, per la prima volta anche attraverso il sistema delle aree naturali protette e le sue eccellenze. Il Padiglione Italia ha aperto le porte alla Settimana della Regione Siciliana. In programma un ricco calendario di eventi.

