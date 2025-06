Expo 2025 a Osaka sarà presentata la prima nave Made in Sicily | collegherà Porto Empedocle con Lampedusa

La prima nave made in Sicily, frutto di una visione ambiziosa e innovativa, rivoluzionerà i collegamenti tra Porto Empedocle e Lampedusa, promuovendo sostenibilità e sviluppo locale. Questo progetto, voluto dal governo Schifani e realizzato nello stabilimento Fincantieri di Palermo, rappresenta un importante passo avanti per l'ecosostenibilità del settore marittimo italiano e un esempio di eccellenza Made in Italy. Un traguardo che apre nuove prospettive per l’intero Paese, portando l’Italia al centro dell’attenzione mondiale.

La prima nave made in Sicily, voluta fortemente proprio dal governo Schifani che ha ottenuto che fosse realizzata nello stabilimento Fincantieri di Palermo, collegherà Porto Empedocle con Lampedusa e sarà a emissioni zero nei porti di partenza e arrivo grazie a soluzioni tecniche innovative per.

Sarà Prima Nave Made

