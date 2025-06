Ex sindaca di Cusano Milanino nominata assessore a Cormano

Valeria Lesma, ex sindaca di Cusano Milanino, entra oggi a far parte della giunta comunale di Cormano, portando con sé un bagaglio di esperienza amministrativa e competenze legali. Avvocato classe ’74, ha ricoperto ruoli chiave come consigliere, assessore e sindaca, dimostrando dedizione e capacità di leadership. La sua presenza rafforza il team del sindaco Luigi Magistro, promettendo nuove iniziative e un futuro ancora più promettente per la comunità di Cormano.

