Ex pretura avanti a buon ritmo i lavori di restauro e riqualificazione con il Pnrr

Una rinascita che trasformerà il cuore di Gallipoli, valorizzando il suo patrimonio storico e culturale. Con i lavori di restauro in pieno ritmo, grazie al finanziamento del PNRR di oltre 2 milioni di euro, l’edificio della pretura si appresta a diventare un nuovo polo di attrazione e partecipazione per tutta la comunità. Un passo avanti verso un futuro più ricco e sostenibile, che unisce passato e presente in un progetto ambizioso.

GALLIPOLI – Sono in pieno svolgimento i lavori di restauro conservativo e riqualificazione dell'edificio già sede della pretura, nel centro storico di Gallipoli. L'intervento, reso possibile dal finanziamento del Pnrr per oltre 2 milioni di euro, ambisce alla creazione di un polo culturale dal.

