Ex ospedale San Camillo il Comune non cambia idea | La Cittadella giudiziaria si farà nel centro storico

L’ex ospedale San Camillo si conferma come il cuore pulsante della futura Cittadella giudiziaria nel centro storico, una scelta che non cambia e che ha trovato il sostegno fermo del sindaco Diego Ferrara e del presidente del consiglio comunale Luigi Febo. In un’epoca di incertezze, questa decisione rafforza l’impegno della città verso un progetto strategico e condiviso. La vicenda si chiude con un messaggio chiaro: nessun passo indietro, il futuro si costruisce con convinzione.

