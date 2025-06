Ex Milan Massara stuzzicato dalla Juventus | ritorno in Serie A?

La situazione dirigenziale in casa Juventus continua a tenere banco. L'ex dirigente del Milan, Massara, verso il ritorno in Italia?.

Ex Milan, Massara e il Rennes, addio Lampo: solo undici mesi da Direttore Sportivo - Frederic Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, ha concluso la sua breve avventura al Rennes dopo soli undici mesi.

Juventus, contatto diretto con Massara: la situazione. E si avvicina il ritorno di Tognozzi - John Elkann è il grande artefice di questo profondo cambiamento che vedrà Damien ...

Massara a priori, cosa ha convinto la Juve: così nasce il nuovo triumvirato - L'ex Milan in pole come ds, le idee della dirigenza e la situazione attuale.