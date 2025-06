Ex imprenditore 94enne condannato per bancarotta | recluso a Sollicciano

Un ex imprenditore di 94 anni, condannato per bancarotta fraudolenta e recluso nel carcere di Sollicciano, riaccende il dibattito sulla giustizia e l’etica delle pene nei confronti delle persone anziane. La vicenda, che coinvolge un uomo che ha attraversato decenni di successi e miserie, evidenzia come i reati fiscali possano avere conseguenze estreme, anche a un’età avanzata. Un caso emblematico che invita a riflettere sul confine tra giustizia e umanità.

Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni. Un ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano, nella cella del reparto clinico, per una condanna diventata definitiva per bancarotta fraudolenta, in seguito al crac di un'azienda avvenuto circa 15 anni fa, quando l'uomo aveva 80 anni. Per lui una condanna arrivata in primo grado a quattro anni e otto mesi, contro la quale era stato fatto appello nel 2021. La corte d'appello, però, l'anno scorso ha confermato la pena. Nessun ricorso in Cassazione e la pena diventa definitiva. Il 94enne sarebbe in condizioni di salute precarie, claudicante, cammina appoggiandosi a un bastone e attraverso l'aiuto di un altro recluso.

