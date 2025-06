Ex Ilva un altro rinvio | il governo ancora fermo alle promesse

L’ex Ilva continua a essere il simbolo di promesse non mantenute e di un governo ancora troppo fermo sulle parole. I sindacati, ieri, si aspettavano risposte concrete sul futuro dell’acciaieria, ma sono stati ancora una volta delusi. Promesse di nuovi decreti e risorse senza cifre precise alimentano solo incertezza e frustrazione. La vera sfida ora è trasformare queste promesse in azioni concrete, perché il tempo stringe e il futuro dell’Ilva è in bilico.

I sindacati, ieri, si attendevano risposte concrete sul futuro dell’ ex Ilva. Ma anche stavolta sono rimasti almeno parzialmente delusi, al di là della promessa di un nuovo decreto che difficilmente potrà risolvere realmente il problema. Anche perché si promettono nuove risorse, ma non viene neanche specificato quante. La garanzia, spiega il vicepresidente di Federmanager, Gherardo Zei, è che ci sono “risorse fino a che non si ottengono l’accordo di programma e poi l’Aia, per portare in porto la vendita”. Il governo ha infatti annunciato che farà un nuovo decreto per stanziare risorse all’ex Ilva, come comunicato ai sindacati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ex Ilva, un altro rinvio: il governo ancora fermo alle promesse

