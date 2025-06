Ex Ilva non c’è la svolta | sindacati chiedono gestione diretta dello Stato

L’Ilva di Taranto si prepara a una svolta decisiva: i sindacati chiedono una gestione diretta da parte dello Stato per garantire il futuro dell’acciaieria e salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Dopo intensi incontri, è arrivata la rassicurazione sulla continuità finanziaria e sull’anticipazione dei fondi necessari, mantenendo comunque i limiti previsti fino ad aprile 2024. La partita è aperta e il destino dell’Ilva dipende ora da questa importante svolta.

”Abbiamo avuto la garanzia sulla continuità finanziaria e una rassicurazione sui lavoratori, perché verrà data l’anticipazione – che nell’ultimo incontro era stata oggetto di preoccupazioni da parte nostra – e sarà garantita l’integrazione al 70 per cento come da accordi”. Abbiamo ribadito che i numeri però non possono andare oltre a quelli dello scorso aprile 2024, quando avevamo la quando situazione dell’altoforno 4”. E’ il bilancio del segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, il 9 giugno sera al termine del Tavolo sull’ex Ilva a Palazzo Chigi. Il Governo, ha confermato il segretario, ha intenzione di varare un decreto ”per finanziare la continuità produttiva, noi gli abbiamo chiesto fino a quando, perché è un termine non da poco, e la risposta è stata: finché serve”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

