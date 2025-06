Ex Benevento squalifica quasi finita per Christian Pastina | possibile approdo in serie B

Manca ormai pochissimo al rientro di Christian Pastina in campo, con la squalifica che si avvicina alla conclusione il 30 luglio. Dopo lo stop legato al calcioscommesse con il Benevento, il difensore potrebbe presto approdare in Serie B, dove il Padova e mister Andreoletti sono pronti ad accoglierlo. Un ritorno atteso non solo dai tifosi, ma anche da chi spera di vedere Pastina nuovamente protagonista nel calcio professionistico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Conta ormai i giorni che lo separano dal termine della squalifica Christian Pastina che il prossimo 30 luglio potrĂ tornare in campo dopo lo stop per la nota vicenda del calcioscommesse quando indossava la maglia del Benevento. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb il difensore sarebbe vicino all’accordo con il Padova dove ritroverebbe mister Andreoletti che lo ha avuto in squadra nel Sannio per sei mesi.  Dopo la squalifica, Pastina lo scorso novembre ha trovato l’accordo per la risoluzione anticipata (LEGGI QUI) del contratto che lo legava alla Strega che sarebbe terminato il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Benevento, squalifica quasi finita per Christian Pastina: possibile approdo in serie B

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scommesse: due anni di squalifica per Christian Pastina, nove mesi per Francesco Forte. Prosciolti Gaetano Letizia ed Enrico Brignola; Benevento, risolto il contratto con Pastina; Chiusa l'esperienza al Benevento di Christian Pastina: trovato l'accordo per la risoluzione anticipata.

TMW: “Pastina verso il ritorno dalla squalifica: pronto un biennale con il Padova” - Il difensore classe 2001, attualmente squalificato per il caso calcioscommesse, vedrà scadere la sanzione il prossimo 30 luglio 2025.

Scommesse, 2 anni di squalifica per Pastina e 9 mesi per Francesco Forte. Prosciolti Brignola e Letizia - con riferimento al deferimento del 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego ...

Benevento, caso scommesse: rescissione per Pastina - Dopo quella con Gaetano Letizia, formalizzata lo scorso agosto, ieri mattina il Benevento ha ufficialmente comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Christian Pastina.