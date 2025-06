Evacuazione 15 giugno | servizio di bus navetta per l’area di accoglienza Scuola Pezzani

In seguito al rinvenimento di due ordigni bellici nell’area "Ex-Castelletto", tra via Zarotto e via Sidoli, si rende necessaria un’evacuazione cautelativa. Per garantire la sicurezza di tutti, il servizio di bus navetta sarà attivo il 15 giugno, collegando l’area di evacuazione all’accogliente scuola Pezzani. La collaborazione di tutta la comunità è fondamentale per affrontare questa operazione con serenità e responsabilità.

In occasione delle operazioni di bonifica, disinnesco e rimozione di due ordigni bellici rinvenuti nell’area "Ex-Castelletto”, situata tra via Zarotto e via Sidoli, e della conseguente necessità di evacuazione a scopo cautelativo dell’area di 470 metri di raggio dal luogo di rinvenimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Evacuazione 15 giugno: servizio di bus navetta per l’area di accoglienza Scuola Pezzani

Ritrovati due ordigni bellici, maxi evacuazione nell'ex area militare del Castelletto - Due ordigni bellici sono stati trovati nell’ex area militare del Castelletto, tra via Sidoli e via Zarotto.

Evacuazione del 15 giugno: servizio gratuito di bus navetta per l’area di accoglienza alla scuola Pezzani - Mappa - 3 fermate in Strada Torelli: in corrispondenza di Via Montebello, del Parco Ferrari, e della sede della Guardia di Finanza.

