Eva Mikula, spesso etichettata ingiustamente come complici della banda della Uno Bianca, si presenta ora come vittima e testimone chiave di quegli eventi tragici. Durante l’intervista con Francesca Fagnani nel programma "Belve Crime", Mikula rivendica il suo ruolo nella cattura dei criminali, sottolineando che «la banda fu arrestata grazie a me». Tuttavia, la conduttrice le ricorda: «Ha parlato solo dopo l’arresto». Eva Mikula, quindi, racconta di essere...

Eva Mikula è stata per decenni etichettata come «la donna del killer», «la complice», «la spettatrice consenziente». Lei, invece, rivendica tutt’altro ruolo: quello di vittima. E lo fa anche davanti a Francesca Fagnani, ospite della prima puntata di Belve Crime, in onda questa sera alle 21,25 su Rai Due. «La banda fu arrestata grazie a me»,  afferma Mikula. Ma la conduttrice ribatte: «Ha parlato solo dopo l’arresto». La donna racconta di essere stata «insultata per trent’anni» e definisce questo linciaggio mediatico «un’istigazione al suicidio». Quando la giornalista le chiede a chi dovrebbe delle scuse, la risposta sorprende: «Le attendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Eva Mikula, chi è l’ex fidanzato Fabio Savi della banda della Uno Bianca

