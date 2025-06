Europei Under 21 la guida | date convocati dell’Italia girone e dove vederli in tv in chiaro

Pronti a tifare Italia agli Europei Under 21? Dal 11 giugno, con il debutto contro la Romania, gli azzurrini scendono in campo nel girone A, formato da Slovacchia, Spagna e Romania. Scopri le date delle partite, i convocati e dove seguire in diretta in tv in chiaro questa emozionante competizione, che potrebbe regalare un'altra magica vittoria per l’Italia. Non perdere neanche un istante di questa avventura!

(Adnkronos) – Mercoledì 11 giugno comincerà la 25a edizione degli Europei Under 21 con l’Italia inserita nel gruppo A insieme alla Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini. L’ultima volta che l’europeo di categoria si è svolto in Slovacchia, nel 2000, a vincere è stata proprio l’Italia: i giocatori di Carmine Nunziata proveranno così a conquistare il sesto titolo e superare proprio la Spagna, squadra che insieme agli Azzurri ha vinto più volte il trofeo. I l calendario vede gli Azzurrini scendere in campo mercoledì 11 giugno contro la Romania, poi il 14 giugno contro la Slovacchia e infine il 17 giugno contro la Spagna. 🔗 Leggi su Seriea24.it

