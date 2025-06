Europei Under 21 in diretta sulla Rai

Mentre la Nazionale maggiore affronta un momento di incertezza nei Mondiali, l’Italia sogna con gli Azzurrini agli Europei Under 21 in Slovacchia. Una grande occasione per tifare, emozionarsi e vivere ogni dribbling e goal in diretta sulle reti Rai. Le partite degli under 21 saranno trasmesse in esclusiva, permettendoci di seguire da vicino il talento e la passione dei nostri giovani campioni. Non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante avventura!

Mentre la Nazionale di calcio maggiore sembra essere ripiombata nell’incubo dell’esclusione dai Mondiali, le speranze italiane si aggrappano agli Azzurrini, impegnati agli Europei Under 21 in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025. Dove seguire gli Europei Under 21. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai 2 (fase a gironi) e Rai 1 (eventuale fase finale), mentre su Rai Sport saranno disponibili tre partite tra altre Nazionali della fase a gironi e l’intera fase finale (quarti, semifinali e finale). Gli incontri in programma, inoltre, saranno live anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

