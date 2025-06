Europei di Calcio Under 21 | l’Italia di Mister Nunziata punta al sesto titolo della storia azzurra

Gli Europei Under 21 sono pronti a infiammare l’Italia, con la nostra Nazionale determinata a conquistare il sesto titolo e consolidare il suo dominio nel calcio giovanile. Dal 11 giugno, nel cuore della Slovacchia, gli azzurrini di Nunziata scenderanno in campo contro rivali agguerriti come la Spagna e la Romania, con la speranza di scrivere un'altra pagina gloriosa nella storia del calcio italiano. La sfida è aperta: chi solleverà il trofeo quest’anno?

Mercoledì 11 giugno comincerà la 25a edizione degli Europei Under 21 con l’Italia inserita nel gruppo A insieme alla Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini. L’ultima volta che l’europeo di categoria si è svolto in Slovacchia, nel 2000, a vincere è stata proprio l’Italia: i giocatori di Carmine Nunziata proveranno così a conquistare il sesto titolo e superare proprio la Spagna, squadra che insieme agli Azzurri ha vinto più volte il trofeo. Il calendario vede gli Azzurrini scendere in campo mercoledì 11 giugno contro la Romania, poi il 14 giugno contro la Slovacchia e infine il 17 giugno contro la Spagna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Italia Under 21, Nunziata ci crede: "Ma partire bene è fondamentale" - In Slovacchia è vigilia per gli Azzurrini in vista del debutto agli Europei di categoria con la Romania.

Il ct Nunziata lancia l'U21 all'Europeo: "Pronti, ma sono tanti quelli che hanno giocato poco nei club" - Baldanzi: "Non mancheranno di certo la coesione e l’attaccamento alla maglia" ...

