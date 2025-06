Euro poco mosso scambiato a 1,1404 dollari

L’euro si mostra questa mattina in lieve movimento sui mercati valutari, mantenendo una posizione stabile rispetto alle principali valute. La moneta unica europea si attesta a 1,1404 dollari, con una leggera flessione dello 0,16%, e a 164,88 yen, registrando un calo dello 0,15%. In un contesto di mercati dinamici e spesso imprevedibili, osservare queste oscillazioni è fondamentale per capire le tendenze economiche globali.

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1404 dollari con una flessione dello 0,16% e a 164,8800 yen con una riduzione dello 0,15%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1404 dollari

In questa notizia si parla di: Euro Poco Mosso Dollari

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

Tra le storie più interessanti c'è l'inchiesta del NYT sulla fallimentare campagna militare contro gli Houthi, iniziata dal fronte euro-atlantico per rispondere a una escalation voluta da Israele. Tra le rivelazioni più clamorose di questo postmortem c'è il fatto che i Partecipa alla discussione

Euro poco mosso, scambiato a 1,1404 dollari; Euro poco mosso, scambiato a 1,1432 dollari; Euro poco mosso, scambiato a 1,1378 dollari.

Euro poco mosso, scambiato a 1,1432 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1432 dollari con una flessione dello 0,11% e a 164,55 yen con un aumento dello 0,16%.

L'euro/dollaro si attesta a 1,1433 dopo taglio Bce - Il dollaro è scivolato nei confronti dell'euro ieri, dopo che la Bce ha tagliato i tassi di riferimento di 25 pb.

Euro Dollaro (EUR/USD), Previsioni: Obiettivo Fisso a 1,15, ma la Salita Sarà Lunga - Il cambio euro dollaro riparte sopra 1,14 e continua a mirare all'obiettivo rialzista e psicologico di 1,15.