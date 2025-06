Eugenio Giani | Guardare lontano per sostenere lo sviluppo del nostro territorio

Eugenio Giani ci invita a guardare oltre l'orizzonte, con sguardo rivolto allo sviluppo sostenibile del nostro territorio. In Agrofutura, il futuro si fonde con agricoltura e agroalimentare, segnando una svolta positiva in un settore che finalmente può abbracciare nuove prospettive di crescita e innovazione. È il momento di pensare in grande, per garantire un domani prospero e resiliente alle nostre terre.

Eugenio Giani* FIRENZE In Agrofutura la parola futuro si coniuga con agricoltura e con agroalimentare. Ed è importante perché oggi di futuro si può finalmente parlare in un settore, quello agricolo, che in tempi non lontani versava in una situazione di grave crisi, che sembrava anche una crisi di prospettiva, di fronte agli scenari di mutamento della società e dell'economia. La concorrenza di altri Paesi, lo spopolamento delle campagne, il mancato ricambio generazionale, lo spostamento degli investimenti e della ricerca verso altri settori, questi erano i temi all'ordine del giorno. E in ogni caso a condizionare la discussione erano il peso del passato e la necessità di resistere a cambiamenti troppo rapidi e troppo complessi.

