Estorsione col metodo mafioso a un imprenditore 47enne arrestato dai carabinieri

Un'ombra di minaccia e intimidazione si staglia sulla scena imprenditoriale siciliana: i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 47enne ritenuto esponente del clan Brunetto, accusato di estorsione con metodo mafioso. Un colpo duro alla criminalitĂ organizzata, che dimostra come anche nel mondo degli affari la legge non tollera il silenzio davanti alla paura. La lotta contro le mafie continua con determinazione e fermezza.

I carabinieri della Compagnia di Taormina, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un 47enne, pregiudicato, esponente del "clan Brunetto" operativa nei territori di Giarre, Fiumefreddo e limitrofi, indiziato del.

