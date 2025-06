Estate senza treni sulla Lecco-Tirano per i cantieri olimpici i bus sostitutivi non cancellano la paura per caos e code

L'estate senza treni sulla Lecco-Tirano e sulla Colico-Chiavenna segna una sfida e un'opportunità per ripensare la mobilità locale. Dal 15 giugno al 14 settembre, i treni si fermeranno, lasciando spazio a bus sostitutivi che, seppur funzionali, non eliminano la paura di caos e code. Una sperimentazione cruciale: come reagiranno pendolari e turisti? La risposta sarà il vero banco di prova di questa stagione di cambiamenti.

Lecco, 10 giugno 2025 – Il piano per la lunga estate senza treni sul lago e in Valtellina è pronto. Da domenica 15 giugno fino al 14 settembre le linee Lecco-Sondrio-Tirano e la Colico-Chiavenna saranno completamente interrotte per lavori infrastrutturali olimpici. Non transiterà nemmeno un treno: al loro posto viaggeranno bus sostituti. Bus navetta al posto dei treni. Via alla nuova sperimentazione: "Approvata la nostra proposta" Come funzionerà . "In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno bus per Varenna e Colico, con fermate in tutte le stazioni, e bus diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda, Tirano, senza fermate intermedie – annunciano da Trenord -.

