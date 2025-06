estate ricca ad appignano

eccellenze artigianali e stilistiche del territorio, offrendo un'occasione unica per scoprire il talento e la creatività che rendono Appignano un borgo vibrante e ricco di sorprese. L’estate promette emozioni indimenticabili e momenti di condivisione per tutti!

Con oltre 40 iniziative, tra giugno e luglio, si apre il sipario sulle attività estive nel borgo medievale di Appignano, organizzate dal Comune in collaborazione con la Proloco e le associazioni del territorio. Si inizierà il 15 giugno alle 21.15, in piazza Umberto I, con la terza edizione di " Appignano Fashion Show ", un grande spettacolo di moda per la valorizzazione delle attività commerciali e talenti locali che ospiterà in passerella le eccellenze della moda locale e le nuove collezioni dei giovani stilisti appignanesi. Dal 20 al 24 giugno, nel piazzale della parrocchia di San Giovanni Battista, appuntamento con la tradizionale grande festa di San Giovanni che offrirà un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti per tutte le età e che si aprirà con la processione del 20 giugno, accompagnata dal corpo bandistico di Appignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it