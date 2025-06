‘Estate Gregoriana’ venerdì la conferenza di presentazione

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna di musica, cultura e tradizione con l’Estate Gregoriana! Venerdì 13 giugno alle 11:00, presso la Sala Bottiglieri del Palazzo S. Agostino a Salerno, si terrà la conferenza di presentazione di questa straordinaria serie di eventi promossa dal Comune di San Gregorio Magno e dalle associazioni locali. Scoprite insieme tutte le novità e gli appuntamenti imperdibili che renderanno questa stagione indimenticabile. Restate con noi e lasciatevi coinvolgere!

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà Venerdì 13 Giugno 2025, alle ore 11:00 presso la Sala Bottiglieri, Palazzo S. Agostino, sede della Provincia di Salerno, la conferenza stampa di presentazione dell’Estate Gregoriana. Promossa dal Comune di San Gregorio Magno, dalla Pro Loco e da varie associazioni locali, l’Estate Gregoriana offre una serie di appuntamenti da non perdere. Si parte Domenica 15 Giugno, alle ore 8:00 con la “Turniata” in onore di San Vito Martire. Si tratta di uno spettacolo ricco di colori e suoni, unico nel suo genere. Per l’occasione greggi, mandrie e singoli animali, insieme ai pastori girano per tre volte intorno alla chiesa di San Vito Martire come rito propiziatorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it