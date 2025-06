Estate al via E l’arte si costruisce in piazza

Vista l’attesa per un’estate all’insegna di cultura, musica e tradizione, l’amministrazione comunale ha perfezionato il ricco cartellone di ‘Predappio vive l’estate’ 2025. Con eventi pensati per tutte le età e un focus speciale sul centenario della fondazione, questa edizione promette di essere un vero e proprio grande spettacolo. Il cartellone è stato messo a punto dall’amministrazione comunale in...

È tutto pronto per l'edizione 2025 di 'Predappio vive l'estate'. "Musica dal vivo, approfondimenti storico-artistici, enogastronomia, cinema, spettacoli per le famiglie e altri appuntamenti ormai tradizionali – spiega il sindaco Roberto Canali – saranno la cifra di un'estate speciale, arricchita anche dalle celebrazioni per il centenario della fondazione del paese". Il cartellone è stato messo a punto dall'amministrazione comunale in collaborazione con il 'Teatro delle Forchette'. Spiega l'assessora alla cultura, Veronica Bevacqua: "I motori della rassegna si accenderanno sulle note popfunk dei Malibu, in concerto domani alle 21 in piazza Garibaldi.

