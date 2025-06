Estate al Museo MIRA | al via i Summer Camp di Legambiente Avellino

L’estate si fa avventura con Legambiente Avellino e i Summer Camp al Museo M.I.R.A.! Un’occasione imperdibile per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di scoprire, giocare e imparare immersi nel cuore della cultura e della natura irpina. Tra scoperte, laboratori e divertimento, i giovani partecipanti vivranno un’esperienza educativa e indimenticabile tra giugno e luglio. Preparatevi a un’estate ricca di emozioni e nuove amicizie!

Legambiente Avellino lancia una nuova iniziativa per l’estate 2025: arrivano i Summer Camp al Museo M.I.R.A. – Museo Irpino delle Radici Aumentate di Mercogliano, rivolti a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Tre turni in programma, tra giugno e luglio, per vivere un’esperienza unica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Estate al Museo M.I.R.A.: al via i Summer Camp di Legambiente Avellino

