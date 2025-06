Esproprio non pagato | cittadino chiude la strada con blocchi di tufo disagi e pericoli

In un episodio che mette in evidenza le tensioni tra cittadini e proprietà private, a Cellino San Marco una strada è stata temporaneamente bloccata con blocchi di tufo, causando disagi e potenziali pericoli. La chiusura, avvenuta nel pomeriggio di oggi in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è il risultato di un esproprio non pagato, sollevando questioni di legge e gestione del territorio. La situazione richiede immediata attenzione per tutelare gli interessi di tutti.

CELLINON SAN MARCO - Strada chiusa con tre blocchi di tufo a Cellino San Marco, disagi per residenti e automobilisti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da quanto ricostruito la strada è stata interdetta dal proprietario di un terreno sito in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Esproprio non pagato: cittadino chiude la strada con blocchi di tufo, disagi e pericoli

In questa notizia si parla di: strada - blocchi - tufo - disagi

Calciatore aggredito da 5 ultras a Latina: blocchi in strada, vetri spaccati e schiaffi in faccia - Un incidente violento si è verificato a Latina dopo una partita di calcio, quando un calciatore è stato aggredito da cinque ultras.

Se ne parla anche su altri siti

Esproprio non pagato: cittadino chiude la strada con blocchi di tufo, disagi e pericoli; Sassari, crolla il muro e nessuno interviene, disagi in viale Sicilia; Bacoli, disagi per la chiusura di via Terme Romane: al via i lavori.

Torna la protesta dei trattori, blocchi a Orte e fra Torrimpietra e Granaretto. Rallentamenti e disagi per il traffico - con forti rallentamenti e disagi per il traffico di prima mattina molto sostenuto.