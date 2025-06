Esplode la gioia delle lavoratrici della Perla | Che bello tornare in fabbrica per Kern Video

In un mondo che cambia, la forza delle lavoratrici di La Perla si fa sentire più che mai: a Bologna, tra sorrisi e bandiere, esplode la gioia di tornare in fabbrica, simbolo di rinascita e speranza. Mentre a Roma si svela il futuro con Peter Kern, le donne di Bologna celebrano il loro ruolo di protagoniste. E così, il cuore pulsante dell’azienda batte forte: perché alcune desiderano che succeda, e le perline lo rendono possibile.

Bologna, 10 giugno 2025 – Ragazze vincenti. Mentre è in corso a Roma l'incontro dov'è stato annunciato il nome e il piano industriale di Peter Kern, "mister Brunello di Montalcino", il nuovo acquirente de La Perla, intanto a Bologna i cancelli dell'azienda sono chiusi ma i sorrisi sono tanti. Ai lati due bandiere italiane e uno slogan: "Siamo storia, presente e futuro". E poi ancora: "Alcune desiderano che accada, le perline lo fanno accadere" e "non siamo numeri". Le oltre 50 perline presenti ridono e scherzano tra amiche: "È qui la festa?", esultano. La voce che sia Kern il loro nuovo proprietario è arrivata e tante già pensano a come sarà: "Di certo il profilo sembra buono ", dicono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it