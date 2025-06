Esonero contributivo per madri lavoratrici discriminazione o tutela selettiva? La Corte costituzionale giudica i criteri di accesso al beneficio

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuove regole riguardo l'esonero contributivo per le madri lavoratrici, sollevando un dibattito tra tutela e discriminazione. La Corte Costituzionale ora si pronuncia sui criteri di accesso, interrogandosi se questa distinzione sia una forma di protezione o una selettiva esclusione. Un tema cruciale che potrebbe ridefinire diritti e uguaglianza nel mondo del lavoro.

Non tutte le madri sono uguali davanti alla legge. Almeno secondo la Legge di Bilancio 2024, che ha tracciato confini netti tra chi può accedere all'esonero contributivo e chi ne resta escluso.

Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono accedere al Bonus Donne 2025 tramite il portale INPS, un incentivo che promuove l'assunzione di lavoratrici svantaggiate con un esonero contributivo del 100%.

