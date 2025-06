Esonero contributivo madri lavoratrici | la Consulta decide sul rischio discriminazione

L’esonero contributivo per le madri lavoratrici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, rappresenta una misura significativa di sostegno alle famiglie e al mercato del lavoro femminile. Tuttavia, la sua ammissione a determinate categorie di lavoratrici ha acceso un acceso dibattito sulla possibile violazione dei principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. La Corte costituzionale è chiamata a decidere se questa misura possa davvero favorire l’inclusione senza discriminazioni, o se necessiti di revisioni per rispettare i valori fondamentali del nostro ordinamento.

L’esonero contributivo per le madri lavoratrici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, è al centro di un importante dibattito costituzionale. La misura, pensata per sostenere la natalità e l’occupazione femminile, presenta criteri di accesso che escludono alcune categorie di lavoratrici, sollevando dubbi sulla sua conformità ai principi fondamentali di uguaglianza. La Corte costituzionale è chiamata . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: lavoratrici - esonero - contributivo - madri

Esonero contributivo per madri lavoratrici, discriminazione o tutela selettiva? La Corte costituzionale giudica i criteri di accesso al beneficio - La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuove regole riguardo l'esonero contributivo per le madri lavoratrici, sollevando un dibattito tra tutela e discriminazione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esonero contributivo per madri lavoratrici, discriminazione o tutela selettiva? La Corte costituzionale giudica i criteri di accesso al beneficio; Sgravio contributivo lavoratrici madri: come cambia nel triennio 2025-2027; Lavoratrici madri: istruzioni per l’esonero contributivo 2025.

Esonero contributivo per madri lavoratrici, discriminazione o tutela selettiva? La Corte costituzionale giudica i criteri di accesso al beneficio - Almeno secondo la Legge di Bilancio 2024, che ha tracciato confini netti tra chi può accedere all'esonero contributivo e chi ne resta escluso.

Esonero contributi per lavoratrici madri: nel 2025 solo con 3 figli o più - L’esonero contributivo per le lavoratrici madri è una riduzione della contribuzione previdenziale che, a partire dal 1° Gennaio 2025, spetterà solo alle lavoratrici con 3 o più figli.

Esonero contributivo 2025 per lavoratrici madri: requisiti e modalità - La legge di bilancio 2024 ha introdotto un esonero totale dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più ...