Eseguito l' ordine della Procura generale | in sordina demolito uno stabile abusivo

In un’azione silenziosa ma decisa, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Agrigento ha dato seguito all’ordine di demolizione di uno stabile abusivo, sancito dalla sentenza del 1998 e successivamente riformata. Un esempio tangibile di come la giustizia, anche quando opera senza clamore, possa ripristinare legalità e rispetto delle norme edilizie. Una dimostrazione che la legge, infine, trova sempre il suo spazio per essere applicata.

La sentenza del tribunale di Agrigento del 28 novembre 1998, parzialmente riformata un anno e mezzo dopo dalla Corte di appello di Palermo, è stata eseguita. Senza alcun clamore, anzi in sordina, la demolizione degli abusi edilizi - ordinata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte.

