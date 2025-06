Escursione sui colli San Rizzo | alla scoperta del Forte Campone

Preparatevi a un’avventura indimenticabile tra natura e storia: domenica 15 giugno, l’Associazione Pfm vi invita a scoprire i misteri dei Colli San Rizzo, culminando nella visita al ben conservato Forte Campone. Un itinerario naturalistico-storico che saprà incantare grandi e piccini, immergendovi nel verde e nelle suggestioni del passato. Non perdete questa occasione di esplorare e imparare, accompagnati da guide esperte e tanta passione!

Nuova escursione targata Associazione Pfm domenica 15 giugno. Itinerario naturalistico-storico all'interno dei boschi alberati dei Colli S.Rizzo fino a giungere al Forte Campone, uno dei forti Umbertini maggiormente conservato. Programma Ore 9 ritrovo partecipanti presso il Chiosco dei Colli.

