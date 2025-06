Escursione a Formignano lungo ’Il pensiero dei minatori’

Dunque, l’iniziativa invita tutti a scoprire le affascinanti storie dei minatori e a immergersi in un’atmosfera magica, tra paesaggi incantati e suggestioni naturali. Un’esperienza unica che unisce memoria, natura e narrazione, rendendo ogni passo un viaggio nel passato raccontato dal tramonto sulla campagna di Formignano. Non perdete questa occasione di scoprire un patrimonio ricco di emozioni e tradizioni, sotto il cielo dorato della sera.

In cammino lungo "Il pensiero dei minatori". Le Aie di Formignano tornano a popolarsi di camminatori e curiosi, accompagnati dalla magìa, atmosfere e coreografie naturali create della luce del tramonto. E' questo un nuovo coinvolgente appuntamento con la memoria, il paesaggio e la narrazione, che la locandina mette in programma domani, grazie alla proposta della DMC (Destination Management Company) de "I Percorsi del Savio". Dunque l'iniziativa è una suggestiva escursione serale lungo il sentiero ad anello "Il Pensiero dei Minatori", che si snoda per 5 chilometri immersi tra natura e storia, in un percorso che si sviluppa per circa due ore tra i colli della Valle del Savio.