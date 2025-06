Esce di strada e si cappotta con l’auto | 39enne gravissima

Un incidente spaventoso scuote Castel Guelfo: una donna di 39 anni, residente a Medicina, ha perso il controllo della sua auto e si è cappottata. Le sue condizioni sono gravissime e il suo stato rimane riservato. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio, lasciando la comunità in apprensione. Ma cosa ha portato a questa drammatica scena? Scopriamolo insieme.

È ancora in gravissime condizioni la 39enne, residente a Medicina, che è rimasta coinvolta, domenica, in un grave incidente nelle terre di Castel Guelfo: la donna è ricoverata all' ospedale Maggiore in Rianimazione e la sua prognosi rimane riservata. Ma torniamo ai fatti. Erano all'incirca le 15 di domenica pomeriggio. La 39enne, che lavora in un ristorante pizzeria a Castel Guelfo, si era messa alla guida della sua Yaris grigia: aveva finito il suo turno ed era pronta per fare rientro a casa, a Medicina, dalla famiglia. Stava percorrendo la sp31 Colunga, in via Larga, quando, poco prima dell'incrocio con via Boara, avrebbe perso il controllo del mezzo.