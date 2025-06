Esami di Stato I ciclo | dalle riunioni preliminari alle prove d’esame dalla valutazione all’attribuzione della lode Cosa fare in caso di alunni con disabilità DSA o BES Scheda

Se ti appresti a affrontare gli Esami di Stato del primo ciclo, è fondamentale conoscere ogni passaggio, dalle riunioni preliminari alle prove d’esame, fino all’attribuzione della lode. Prepararsi con cura significa garantire un percorso chiaro e strutturato, soprattutto quando si tratta di alunni con disabilità, DSA o BES. Ecco una guida completa per gestire al meglio ogni fase e assicurare un esame equo e meritato.

L’esame di Stato si svolge tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico in corso. Il calendario delle operazioni viene stabilito dal dirigente scolastico, che tiene conto di eventuali accordi con confessioni religiose che prevedono il sabato come giorno di riposo. Il calendario è comunicato al collegio dei docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

