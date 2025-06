Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni 2025 | scadenza domande candidati il 14 luglio ORDINANZE

Se sogni di intraprendere una carriera autonoma e riconosciuta, preparati agli Esami di Stato di abilitazione per le libere professioni del 2025. L’opportunità è alle porte: la scadenza per presentare le domande è fissata al 14 luglio, con ordinanze ufficiali pronti a guidarti nel percorso. Non perdere questa occasione: scopri tutti i dettagli e inizia a pianificare il tuo futuro con sicurezza e determinazione.

Per l’anno 2025 sono stati indetti gli esami di Stato finalizzati all’abilitazione all’esercizio della libera professione per: agrotecnico e agrotecnico laureato; geometra e geometra laureato; perito agrario e perito agrario laureato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento - In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni 2025: scadenza domande candidati il 14 luglio. ORDINANZE; Indizioni Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni: Ordinanze Ministeriali; Esame di Stato Architetto e Ingegnere 2025: le prove si svolgono in presenza.

Esame commercialisti 2025: UNGDCEC sollecita il Ministero - Ordinanza per gli esami di abilitazione 2025 in netto ritardo: i giovani commercialisti protestano sollecitando l'emanazione della delibera ...

Commercialisti, ancora ignote le date per l’esame di Stato - L’allarme lanciato dall’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione, si ricercano commissari: domande entro il 31 luglio - Per gli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico, docenti universitari (di ruolo ordinario o straordinario; associati o fuori ruolo; in quiescenza) Componenti ...