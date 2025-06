Esame di Stato II grado il credito scolastico | punteggi obblighi documentali bonus integrativo

L’esame di Stato di secondo grado rappresenta il traguardo più atteso dagli studenti, e il credito scolastico gioca un ruolo fondamentale nella valutazione finale. Con un massimo di 40 punti, esso riflette il percorso formativo e il rendimento complessivo degli studenti. Scopri come vengono attribuiti i punteggi, gli obblighi documentali da rispettare e i bonus integrativi previsti, per affrontare con sicurezza questa importante tappa.

Il credito scolastico costituisce la prima componente del punteggio finale dell’Esame di Stato, con un massimo di 40 punti attribuibili. Secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.lgs. 622017 e dalla Legge 1502024, la valutazione è definita dal Consiglio di classe e validata in sede di sottocommissione d’esame, attraverso un verbale di scrutinio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

