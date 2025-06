Esame di guida con l' auricolare ma gli rimane incastrato nell' orecchio

Immaginate la scena: un candidato all'esame di guida con l'auricolare nascosto, ma questa volta il tentativo si complica. Dopo aver scoperto che l’auricolare si era incastrato nell’orecchio, il protagonista si è ritrovato in ospedale, creando uno spiacevole imprevisto. Un episodio che mette in luce i rischi e le complicazioni di pratiche scorrette durante le esami ufficiali, evidenziando l'importanza di rispettare le regole e mantenere l’integrità del percorso di conquista della patente.

La Spezia, 10 giugno 2025 – Con l'auricolare all'esame di guida, scoperto dagli esaminatori si ritrova all'ospedale per toglierlo, dopo che gli rimane incastrato nell'orecchio. Nei giorni scorsi nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati contro lo svolgimento di esami per il conseguimento della patente di guida, un cittadino indiano residente a Parma è stato denunciato dalla polizia poiché colto in flagranza mentre tentava di svolgere l’esame di teoria con l’ausilio di un auricolare ed una microcamera, sistemi fraudolenti che permettono il collegamento con l’esterno, per consentire di ricevere suggerimenti per il superamento del quiz. 🔗 Leggi su Lanazione.it