Errani | Vorrei giocare più tornei di padel mi aiuterebbero anche nel tennis

Sara Errani, campionessa di tennis e appassionata di padel, svela i suoi progetti futuri e la voglia di sfidare nuovi orizzonti sportivi. Desiderosa di partecipare a oltre 249 tornei di padel, Errani crede che questa disciplina possa rafforzare le sue doti nel tennis. Ma cambiare disciplina è semplice o complesso? La sua esperienza dimostra che con passione e dedizione, ogni sfida diventa un’opportunità di crescita.

La tennista Sara Errani racconta i trionfi nel doppio con Jasmine Paolini e Andrea Vavassori in un'intervista al Corriere dello Sport e parla anche della sua passione per il padel. . È complicato cambiare da un momento all'altro disciplina? « Sono abbastanza abituata, anche quando sono a casa in Spagna lo faccio spessissimo. Mi alleno la mattina nel tennis e il pomeriggio gioco a padel. Più che altro adesso è un po' che non gioco a padel, gli impegni sono stati fitti e non ho avuto chance di giocare. Ma non sarà un problema, sono qui per divertirmi e vedere il livello delle avversarie ».