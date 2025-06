Errani | Se questi sono i risultati è difficile dire ‘smetto’ con il tennis ma pronta all’esordio nel padel a Roma

Sara Errani, grande protagonista nel doppio e pronta a sfidare il nuovo mondo del padel a Roma, si mostra determinata e positiva. I risultati recenti alimentano la sua passione, dimostrando che, nonostante le sfide dell’età, il suo spirito competitivo è intatto. Con il desiderio di affrontare nuove avventure sportive, Errani si prepara a scrivere un altro capitolo emozionante della sua carriera. La sua forza è un esempio di perseveranza e passione senza confini.

"Risultati come quelli delle ultime settimane mi danno voglia di continuare a giocare a tennis. Se gioco così è difficile dire 'smetto'. Poi il singolo e il doppio sono molto diversi dal punto di vista fisico, e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola". Sono le parole di Sara Errani, campionessa a Parigi nel doppio femminile e nel doppio misto, parlando del suo futuro nel tennis in un punto stampa al Foro Italico in vista del major Premier Padel a Roma dove ha ricevuto una wild card. Infine una battuta su Sinner e la finale persa ieri: "È un peccato enorme, perdere con match point è tosta, sei lì a tre centimetri dalla vittoria e gira male.

