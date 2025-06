Eros e Thanatos nel mondo greco-romano il libro di Gabriella Carrano

Eros e Thanatos nel mondo greco-romano di Gabriella Carrano ci invita a riscoprire le radici profonde dell’animo umano, tra passioni e pulsioni fondamentali. Attraverso sei saggi illuminanti, l’autrice ci conduce in un viaggio tra miti, simboli e riflessioni che ancora oggi possono aiutarci a comprendere meglio noi stessi, al di là delle illusioni moderne. È un libro dotto, ma che tutti possono interpretare, lasciandosi coinvolgere dai temi universali e senza tempo.

I temi trattati da Gabriella Carrano nei sei saggi che compongono Eros e Thanatos nel mondo greco-romano (Guido Miano Editore, Milano 2025) sono molti, ma qui ne possiamo indicare solo alcuni, importanti perché, per dirla col prefatore Enzo Concardi, ci fanno «scoprire dimensioni umane oggi forse perdute nelle grandi illusioni tecnocratiche, virtuali, egotistiche, socialmente liquide» (Premessa, p.8). È un libro dotto, ma che tutti possono apprezzare, perché le citazioni greche e latine sono tradotte e spiegate in modo che chiunque possa comprenderle. Così, attraverso analisi e tendenze interpretative di alcuni autori greci e latini, siamo portati a spasso attraverso i secoli.

