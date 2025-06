Eri con me le prossime date del tour con cui Alice omaggia Battiato

Sei pronto a vivere un’emozionante esperienza musicale? Alice rende omaggio a Franco Battiato in occasione degli ottant’anni dalla sua nascita, con il suo emozionante tour “Eri con me”. Fino al 3 agosto, in location suggestive di tutta Italia, potrai ascoltare interpretazioni uniche arricchite dall’accompagnamento di importanti ensemble. Ecco le prossime date del tour: non perdere questa straordinaria celebrazione della musica e dell’eredità di Battiato.

MILANO – La speciale ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato questo rinnovato omaggio. Fino al 3 agosto, in location prestigiose e suggestive, Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma “Eri con me”, accompagnata da importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Il calendario vede lo spostamento della data di Milano con l’Orchestra Filarmonica Italiana dal 24 giugno al 2 luglio e si amplia con due nuovi appuntamenti: il 7 luglio a L’AQUILA nell’ambito di Cantieri dell’immaginario e il 20 luglio a MONTESILVANO (Pescara) per il Montesilvano Jazz Fest. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Eri con me”, le prossime date del tour con cui Alice omaggia Battiato

Alice, viaggio nel mondo di Franco Battiato - Immagina di attraversare un universo sonoro, in cui la melodia incontra l'intimità. Questa sera, in piazza Fiume di Scandiano, Alice renderà omaggio a Franco Battiato con "Eri con me".

30/05 SCANDIANO (RE) Piazza Fiume, ore 21:30 - FestivaLOVE - Ingresso gratuito Tutte le date su: https://www.alice-officialwebsite.com/concerti.html #ericonme, #alicecantabattiato, #francobattiato, #orchestrafil Partecipa alla discussione

Al #BissuolaLive Alice canta Battiato! Il primo concerto di questa estate in musica sta emozionando e facendo cantare il pubblico del Parco Albanese. Partecipa alla discussione

