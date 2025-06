Era scomparsa da giorni la ritrovano senza vita nel canale

Una tragedia sconvolgente scuote la tranquilla comunità di Bedizzole. La giovane donna, appena 40 anni, era scomparsa da giorni prima di essere ritrovata senza vita in un canale irriguo in zona San Vito. A lanciare l'allarme, un passante poco prima delle 11.30 di lunedì; le autorità indagano sulla dinamica di questa drammatica scoperta. Pare fosse...

