Enzo Iacchetti su Gaza | Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà

In un appello intenso e commovente, Enzo Iacchetti ha rivolto una richiesta al nostro governo, sperando che Giorgia Meloni esprima pubblicamente il dolore profondo per le vittime innocenti di Gaza. La sua voce si è fatta portavoce di un desiderio condiviso da molti: che il senso di umanità prevalga nel momento in cui si affrontano tragedie così atroci. Continua a leggere per scoprire come l'arte del dialogo può aprire alla speranza.

Enzo Iacchetti ospite di È sempre Cartabianca ha lanciato un appello per Gaza, citando poi Giorgia Meloni: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti - gaza - vorrei

