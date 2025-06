Entrare nelle ferite della Storia I vescovi toscani in Terra Santa

In un contesto segnato da sofferenze e speranze, i vescovi toscani si immergono nelle ferite della storia in Terra Santa, portando con sé il desiderio di pace e riconciliazione. Un pellegrinaggio che va oltre il semplice viaggio: è un atto di solidarietà, fede e invito alla speranza. Con coraggio e umiltà, questi testimoni si fanno voce di un futuro possibile, dove il dialogo prevale sulla violenza, e la pace diventa realtà concreta.

Firenze, 9 giugno 2025 - "Israele superi la paura dei palestinesi. i palestinesi superino la rabbia covata da anni". Non ci gira intorno padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, nell'incontrare a Gerusalemme i vescovi della Toscana, in pellegrinaggio dal lunedì 9 giugno alle latitudini care alla fede e ferite pesantemente dalla violenza. Ci sono anche sacerdoti e laici nel gruppo guidato dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana (Cet), arcivescovo di Siena e vescovo di Montepulciano, insieme a fra' Matteo Brena, Commissario di Terra Santa dei Frati Minori della Toscana, e i vescovi Gherardo Gambelli (Firenze), Stefano Manetti (Fiesole), Andrea Migliavacca (Arezzo), Paolo Giulietti (Lucca), Giovanni Nerbini (Prato), Giovanni Paccosi (San Miniato), Saverio Cannistrà (Pisa), Bernardino Giordano (Grosseto e Pitigliano), Mario Vaccari (Massa Caccarara), Simone Giusti (Livorno), Roberto Filippini (emerito di Pescia).

