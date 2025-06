Enrica Bonaccorti | Ho divorziato dopo due anni di matrimonio lui è sparito lasciandomi sola con la bimba di undici mesi Ho buttato anche l' abito da sposa

Enrica Bonaccorti, volto noto della televisione italiana, ha vissuto un matrimonio breve e intenso con Daniele Pettinari, scomparso nel 2021. Dopo due anni di unione, il suo matrimonio è finito bruscamente, lasciandola sola con la loro piccola di undici mesi. Ricorda quei momenti con emozione e rassegnazione, avendo anche deciso di gettare l’abito da sposa. Una storia di coraggio e rinascita che ci insegna a guardare avanti, nonostante le sfide del passato.

La conduttrice ha ripercorso il breve matrimonio con Daniele Pettinari (scomparso nel 2021 all’età di 78 anni). Delle nozze non conserva nemmeno una foto, e ha buttato anche l'abito da sposa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti: «Ho divorziato dopo due anni di matrimonio, lui è sparito lasciandomi sola con la bimba di undici mesi. Ho buttato anche l'abito da sposa»

