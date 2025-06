Eni e Balloon Tech sperimentano a Roma palloni aerostatici per il controllo delle infrastrutture

Innovativo e sostenibile, il progetto Rome Advanced District (Road) unisce le competenze di eni e Balloon Tech per rivoluzionare il monitoraggio delle infrastrutture. Utilizzando palloni aerostatici a emissioni zero e sensori all’avanguardia, questa sperimentazione piloto, prima in Italia, mira a garantire sicurezza e efficienza senza precedenti. La tecnologia senza pilota, capace di operare fino a ventimila metri di altezza, apre nuove frontiere per la gestione intelligente delle città del futuro.

La rete Rome Advanced District (Road) ha annunciato la firma di un accordo con la startup statunitense Balloon Tech Co. per il monitoraggio delle infrastrutture critiche attraverso l'uso di palloni aerostatici a emissioni zero, dotati di sensori di ultima generazione. La sperimentazione, prima nel suo genere in Italia, prevede l'impiego di dispositivi in grado di operare senza pilota ( unmanned ) fino a ventimila metri di altitudine, con una capacitĂ di carico fino a quindici chilogrammi. Ogni pallone può ospitare una combinazione personalizzabile di sensori, producendo immagini ad alta risoluzione e dati quasi in tempo reale, su un'area di copertura vasta e con maggiore efficienza rispetto a tecnologie tradizionali come droni e satelliti.

